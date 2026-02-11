San Valentino poetico al Museo Renzi con Sabrina Foschini pomeriggio di letture dedicate all' amore

Sabato 14 febbraio alle 17.30, il Museo Renzi di San Giovanni in Galilea apre le sue porte per celebrare San Valentino con una serie di letture di poesie dedicate all’amore. Sabrina Foschini leggerà i versi, regalando un pomeriggio di emozioni ai visitatori.

A conclusione della serata, verrà offerto un brindisi

