Influenza | da inizio stagione oltre 8 milioni di italiani a letto Ecco i dati

Negli ultimi mesi, l'influenza ha interessato oltre 8 milioni di italiani, causando numerosi casi di infezioni respiratorie. Nonostante una lieve diminuzione dell'incidenza, la situazione rimane significativa, con dati in calo per la terza settimana consecutiva. È importante monitorare l'andamento della stagione influenzale e adottare le misure di prevenzione raccomandate per tutelare la salute pubblica.

AGI - È ancora in lieve calo, per la terza settimana consecutiva, l'incidenza dei casi di influenza e in generale di infezioni respiratorie acute in Italia. Segno che il picco potrebbe forse essere già superato con alcune settimane di anticipo rispetto alle previsioni, anche se l'Istituto Superiore di Sanità invita alla prudenza. I dati del rapporto RespiVirNet. Secondo il rapporto settimanale RespiVirNet, nella settimana dal 5 gennaio all'11 gennaio, l'incidenza è stata pari a 13.3 casi per 1.000 assistiti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 14,1. Sono stati stimati circa 773mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 8,4 milioni di casi.

