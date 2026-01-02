Saldi al via Confesercenti Campania | Giro d’affari da 660 mln ma servono regole contro l’online selvaggio
I saldi invernali in Campania inizieranno domani, con un’attesa di circa 660 milioni di euro di fatturato nei prossimi due mesi, secondo Confesercenti Campania. Il volume totale delle vendite, considerando anche i pre-saldi, si avvicinerà ai 750 milioni di euro. In questo contesto, appare importante rafforzare le regole per contrastare l’online selvaggio e tutelare le attività commerciali locali.
Partono domani i saldi invernali in Campania. Secondo il centro studi di Confesercenti Campania, il giro d’affari generato nei prossimi 60 giorni sarà di circa 660 milioni di euro, mentre il volume complessivo delle vendite – includendo anche i pre-saldi – raggiungerà quota 750 milioni. Un campano su due approfitterà degli sconti, ma con una spesa leggermente più contenuta rispetto allo scorso anno: 200 euro a persona, circa 10-15 euro in meno rispetto ai saldi 2025. A incidere in maniera significativa sul fatturato saranno anche i turisti, attesi in gran numero nelle prossime settimane. Si stima che ogni visitatore spenderà mediamente 100 euro nel periodo dei saldi, per un contributo complessivo al fatturato pari a circa 250 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
