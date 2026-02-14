San Valentino Angelo Mellone porta l’amore a teatro

Il 14 febbraio, Angelo Mellone ha deciso di celebrare San Valentino portando il suo spettacolo a teatro. La sua scelta nasce dal desiderio di far vivere al pubblico un’esperienza diversa, che unisce emozioni, musica e poesia. Lo spettacolo, che sarà in scena al Teatro Golden di Roma a partire dall’11 marzo 2026, coinvolge gli spettatori in un percorso interattivo tra scienza e sentimento.

. Oggi, nel giorno degli innamorati, Angelo Mellone invita tutti a riscoprire il vero significato dell’amore con uno spettacolo interattivo tra emozioni, scienza, musica e poesia, in scena dal 11 marzo 2026 al Teatro Golden di Roma. Oggi, nel pieno della Festa degli Innamorati, il mondo celebra l’amore in ogni possibile sfumatura. Qualcuno vive questa giornata come un’esplosione brillante di cuori, promesse e petali profumati, mentre altri affrontano ore più silenziose, segnate da solitudine e pensieri difficili. Proprio per questo, nasce una domanda inevitabile: conosciamo davvero l’amore? Sappiamo ancora amare? Abbiamo il coraggio di farlo? Ecco allora l’invito più originale: tornare tutti “a ripetizioni d’amore”, come studenti in cerca di risposte.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Oggi per la festa degli innamorati, il consiglio di Angelo Mellone: tutti “a ripetizioni d’amore” Oggi, in occasione della festa degli innamorati, Angelo Mellone invita il pubblico a partecipare a “Ripetizioni d’amore”, una performance interattiva che unisce scienza, letteratura e musica. Teatro Augusteo, con That’s Napoli in Love a San Valentino si festeggia l’Amore Domenica pomeriggio al teatro Augusteo di Napoli si tiene lo spettacolo musicale “That’s Napoli in Love”. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La Banca Monte Pruno porta la grande musica d’autore a Cava de’ Tirreni. Arte, parole e swing al Jazz Club Il Moro; Febbraio in Jazz e Febbraio in music a Il Moro a Cava: ecco gli appuntamenti. Oggi per la festa degli innamorati, il consiglio di Angelo Mellone: tutti a ripetizioni d’amoreAngelo Mellone debutta con Ripetizioni d’amore l’11 marzo 2026 al Teatro Golden di Roma, con una performance interattiva tra scienza, letteratura e musica che esplora dubbi, fragilità e domande sull ... novella2000.it Celebriamo San Valentino con le emozioni di GHOST al cinema, per ricordarti che il vero amore non svanisce mai. Trova la tua sala: https://ghost.alcinema.it/ facebook