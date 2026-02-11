Teatro Augusteo con That’s Napoli in Love a San Valentino si festeggia l’Amore
Domenica pomeriggio al teatro Augusteo di Napoli si tiene lo spettacolo musicale “That’s Napoli in Love”. L’evento si svolge alle 18, in Piazzetta Duca d’Aosta, e celebra San Valentino con una serata dedicata all’amore. Gli spettatori potranno ascoltare canzoni e rivivere le emozioni di un concerto pensato appositamente per questa festa.
Domenica 15 febbraio ore 18, al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, si festeggia l’Amore con lo spettacolo musicale “That’s Napoli in Love”, ideato e diretto dal M.° Carlo Morelli.Musica, emozioni e passione per uno show speciale di San Valentino, per celebrare la festa degli.🔗 Leggi su Napolitoday.it
