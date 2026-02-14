Oggi per la festa degli innamorati il consiglio di Angelo Mellone | tutti a ripetizioni d’amore

Oggi, in occasione della festa degli innamorati, Angelo Mellone invita il pubblico a partecipare a “Ripetizioni d’amore”, una performance interattiva che unisce scienza, letteratura e musica. Mellone ha deciso di portare in scena questo spettacolo al Teatro Golden di Roma l’11 marzo 2026, per esplorare i dubbi e le fragilità legate ai sentimenti di oggi. La performance si rivolge a chi vuole riflettere sulle sfumature dell’amore contemporaneo e si confronta con le domande più profonde sui sentimenti.

Angelo Mellone debutta con "Ripetizioni d'amore" l'11 marzo 2026 al Teatro Golden di Roma, con una performance interattiva tra scienza, letteratura e musica che esplora dubbi, fragilità e domande sull'amore contemporaneo Il Direttore del Daytime Rai porta in teatro il suo nuovo spettacolo, "Ripetizioni d'amore". Debutto mercoledì 11 marzo 2026 alle 21.00 al Teatro Golden di Roma. Oggi è San Valentino: si celebra l'amore in tutte le sue forme. Alcuni vivranno la giornata come una vetrina luminosa e scintillante, piena di cuori e promesse tra petali di rosa; altri, invece, come un'assenza rumorosa, fatta di solitudine e, forse, di rimpianti.