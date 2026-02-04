San Valentino 2026 Firenze | brindisi per coppie sulla Torre d’Arnolfo di Palazzo Vecchio Qui il link per prenotarsi

A Firenze, il brindisi di San Valentino torna sulla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio. Le coppie possono prenotarsi per vivere questa esperienza unica e godersi il panorama della città dall’alto, tra luci e musica. È uno degli eventi più attesi dagli innamorati che vogliono celebrare la festa degli innamorati in modo speciale.

FIRENZE – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più richiesti dagli innamorati fiorentini: il brindisi sulla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio. Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, festa degli innamorati, il Comune di Firenze e Fondazione Muse propongono un pomeriggio speciale dedicato a chi si vuole bene. Sul camminamento di ronda, allietati dall’esecuzione di alcuni brani musicali a cura dei sassofonisti Simone Brusoni e Leonardo Cioni di La Filharmonie – Orchestra filarmonica di Firenze, sarà proposto – grazie a Bistrot 74 – un brindisi davvero speciale, ammirando una romantica vista di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - San Valentino 2026, Firenze: brindisi per coppie sulla Torre d’Arnolfo di Palazzo Vecchio. Qui il link per prenotarsi Approfondimenti su Palazzo Vecchio Dalla parata in piazza al gran ballo a Palazzo Vecchio: il programma del Carnevale 2026 di Firenze Il Carnevale di Firenze 2026 si svolgerà nelle giornate di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, segnando la quarta edizione della manifestazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Palazzo Vecchio Argomenti discussi: San Valentino 2026: i menu di 32 ristoranti da 45 a 750 euro; San Valentino, per la festa degli innamorati si brinda sulla Torre di Arnolfo; San Valentino a Firenze: tante esperienze fuori dagli schemi; I migliori ristoranti romantici a Firenze. San Valentino negli UCI Cinemas di FirenzeInoltre, gli UCI Cinemas di Firenze offrono l’esclusivo Private Screening, un’esperienza speciale che permette al pubblico di godersi il film in una maniera unica. Una sala riservata trasforma la ... nove.firenze.it San Valentino a Firenze: tante esperienze fuori dagli schemiNel panorama del lusso contemporaneo del 2026, il paradigma del regalo materiale è definitivamente tramontato a favore del patrimonio immateriale e dell’esperienza vissuta. Firenze, culla del Rinascim ... nove.firenze.it Se stai cercando un profumo per lui per San Valentino, ecco le composizioni originali e le note inaspettate che raccontano carattere e personalità. Tutte da provare - facebook.com facebook Festeggia con noi allo Stadio San Valentino Tutti i dettagli dell’iniziativa sslazio.it/news/bigliette… #AvantiLazio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.