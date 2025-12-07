La vita come una partita a scopone così Brunello Cucinelli si racconta a Giuseppe Tornatore

Brunello Cucinelli sta vivendo un momento d’oro. Questa settimana a Londra, in occasione dei British Fashion Awards è stato premiato con il prestigioso premio alla carriera Outstanding Achievement Award - consegnatogli da Sharon Stone - e un paio di giorni dopo e a qualche latitudine di distanza, ha presentato in anteprima mondiale il suo docu-film Brunello il visionario garbato. Le gigantesche affissioni per le strade delle città e le pubblicità sui principali quotidiani sono state nei mesi precedenti un po' ovunque, persino mia nonna mi ha chiamato per dirmi che stava per uscire un film su Cucinelli, e che lo avrebbero proiettato anche a Milano il 9, 10 e 11 dicembre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

