PizzAut si ferma il dolore che travolge una comunità | la morte di Enrico Celeghin spezza il cuore del progetto
Il lutto è arrivato come uno schianto, senza preavviso, lasciando un silenzio irreale dentro un luogo che di solito vive di voci, di mani che impastano, di sorrisi che si intrecciano al profumo della pizza. PizzAut oggi è rimasto chiuso, e non per un guasto o un imprevisto: è rimasto chiuso perché è morto Enrico Celeghin, il capo pizzaiolo, il pilastro silenzioso e presente di un progetto che ha cambiato la vita a tanti ragazzi autistici e alle loro famiglie. Un uomo amato, riconosciuto, necessario. Un vuoto così grande da far tremare ogni cosa. Le parole pubblicate sui social dal ristorante parlano di uno stato d’animo devastato, del dolore che ha travolto “i ragazzi” e tutta la squadra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
