Parma e Felino piangono Luca giovane cuoco deceduto in un incidente stradale | un figlio in lutto e indagini in corso

Parma e Felino piangono Luca, il giovane cuoco di 32 anni morto in un incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato. La comunità si sveglia con il lutto, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause dello scontro. Luca, molto conosciuto in zona, lascia un vuoto incolmabile tra amici e colleghi.

Luca Maria Piatti, giovane cuoco di 32 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio a Parma, lasciando un vuoto incolmabile nelle comunità di Parma e Felino, dove viveva e lavorava. La notizia della sua tragica scomparsa ha gettato nel lutto due paesi, uniti dal dolore per la perdita di un uomo giovane, padre di un bambino piccolo. L’incidente, che ha visto coinvolta un’unica auto finita contro un albero in viale Mentana, poco prima della semicurva di stradello San Girolamo, ha sconvolto profondamente chi lo conosceva e ha sollevato interrogativi sulle dinamiche dello schianto, ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Luca Piatti

