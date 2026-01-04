I funerali di Christian Aufiero morto a 31 anni in un incidente stradale | lutto in Irpinia

Si svolgeranno domani nel Duomo di Avellino i funerali di Christian Aufiero, il 31enne vittima di un incidente stradale avvenuto a Gorizia il 15 dicembre scorso. La comunità si unisce nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto, in un momento di dolore condiviso. La cerimonia sarà un'occasione per esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia e agli amici.

Avellino, la tragedia di Christian: lunedì i funerali del 31enne morto in Friuli - Si terranno lunedì i funerali di Christian Aufiero il 31enne di Avellino, morto in un tragico incidente stradale in provincia di Gorizia prima di Natale. msn.com

Avellino si prepara a dare l’ultimo saluto a Christian: lunedì funerali al Duomo - AVELLINO – Avellino si prepara a dare l’ultimo saluto a Christian Aufiero, il trentunenne di Rione Mazzini, deceduto in un tragico incidente stradale in provincia di Gorizia prima di Natale, lo scorso ... irpinianews.it

Avellino, la tragedia di Christian: lunedì i funerali del 31enne morto in Friuli #Avellino - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.