I funerali di Christian Aufiero morto a 31 anni in un incidente stradale | lutto in Irpinia
Si svolgeranno domani nel Duomo di Avellino i funerali di Christian Aufiero, il 31enne vittima di un incidente stradale avvenuto a Gorizia il 15 dicembre scorso. La comunità si unisce nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto, in un momento di dolore condiviso. La cerimonia sarà un'occasione per esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia e agli amici.
