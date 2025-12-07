Oba Femi riconquista l’oro e minaccia Cody Rhodes | Il cambiamento sta arrivando

Oba Femi non si è limitato a riconquistare l’ NXT Championship a NXT Deadline: ha dichiarato guerra al main roster. E ora Cody Rhodes è ufficialmente avvisato. Dopo aver sconfitto Ricky Saints in un durissimo match valido per il Titolo NXT, incontro che ha aperto l’ultimo Premium Live Event del 2025, Femi non ha perso tempo a guardare avanti. La WWE ha diffuso filmati inediti del post-match, in cui il nuovo campione parla della sua vittoria. e pronuncia una profezia glaciale su ciò che sta per accadere: “Il fattore più importante è il cambiamento. Il cambiamento ha bussato alla porta di Ricky Saints stanotte e gli ha chiesto il suo titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

