Oba Femi condivide le parole di incoraggiamento ricevute da Triple H dopo il suo recente match a Saturday Night Main Event. L'interazione tra i due ha suscitato interesse tra gli appassionati, sottolineando l'importanza di segnali positivi nel percorso professionale dell'atleta. Ecco cosa ha rivelato Femi riguardo questa preziosa conversazione.

© Zonawrestling.net - Oba Femi: “Ecco cosa mi ha detto Triple H, dopo il match a SNME”

Oba Femi ha dichiarato che Triple H ha avuto parole incoraggianti per il suo futuro dopo il suo match a Saturday Night Main Event. Il campione NXT ha tenuto testa a Rhodes, ma sul più bello come già commentato in precedenti articoli il match si è concluso solo con l’intromissione di Drew McIntyre senza dare un vincitore alla disputa. Questo ha portato Femi a mettere le mani su McIntyre. Femi ha riflettuto su quei momenti nel riassunto del Saturday Night Main Event. Lo stesso ha affermato che non si trattava di una questione personale tra lui e McIntyre. Si è inoltre pronunciato sulla sua presenza in una card così importante che vedeva il ritiro di John Cena. Zonawrestling.net

Oba Femi's TOUGHEST opponent yet!

Oba Femi: “Ecco cosa mi ha detto Triple H, dopo il match a SNME” - Oba Femi ha dichiarato che Triple H ha avuto parole incoraggianti per il suo futuro dopo il suo match a Saturday Night Main Event. zonawrestling.net