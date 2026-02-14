salvini precetta i sindacati rinviano lo sciopero degli aerei al 26 febbraio trasporti garantiti per le olimpiadi

Matteo Salvini ha firmato una precettazione per bloccare lo sciopero dei lavoratori del settore aereo, previsto inizialmente per questa settimana, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. La decisione arriva dopo che i sindacati avevano annunciato il rinvio dell’astensione al 26 febbraio, garantendo così i voli durante l’evento sportivo. Maurizio Landini ha risposto affermando che lo sciopero resta, nonostante la precettazione, e che i lavoratori continueranno a protestare. La polemica si accende in un momento in cui i voli devono essere assicurati senza intoppi.

I sindacati confermano lo sciopero, Matteo Salvini ricorre alla precettazione per fermare lo stop nel settore aereo durante le Olimpiadi Milano Cortina con l'immediata replica di Maurizio Landini: «Non c'è sciopero che non tenti di precettare». Infine la svolta con il rinvio al 26 febbraio «in ottemperanza all’ordinanza di oggi del Ministero dei trasporti». L’incontro con i sindacati al ministero dei Trasporti per scongiurare le agitazioni del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi si era chiuso in mattinata con un nulla di fatto. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, che non era presente al tavolo, ha deciso di passare dalle parole ai fatti, dopo aver minacciato la precettazione nei giorni scorsi, quando le sigle sindacali avevano già confermato gli scioperi nonostante la richiesta del Garante di rinviarli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Matteo Salvini ha annunciato che lo sciopero dei lavoratori dell’aria previsto il 16 febbraio e il 7 marzo 2026 rischia di rovinare le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Lo sciopero degli aerei durante le Olimpiadi di Milano-Cortina è stato confermato.

