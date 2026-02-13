Sciopero aerei | Salvini precetta la protesta del 16 febbraio e 7 marzo Evitiamolo durante le Olimpiadi

Matteo Salvini ha annunciato che lo sciopero dei lavoratori dell’aria previsto il 16 febbraio e il 7 marzo 2026 rischia di rovinare le Olimpiadi di Milano-Cortina. La decisione di precettare le proteste mira a garantire che i voli rimangano regolari durante l’evento sportivo. Il ministro ha sottolineato che evitare interruzioni nei collegamenti aerei è fondamentale per l’immagine del paese. La protesta dei piloti e del personale aeroportuale potrebbe causare disagi ai tanti turisti e atleti in arrivo. Per questo, il governo ha deciso di intervenire con misure di tutela.

ROMA – Lo sciopero del trasporto aereo del 16 febbraio e 7 marzo 2026 è stato precettato per non danneggiare l’immagine dell’Italia alle Olimpiadi. Lo ha deciso il ministro del Trasporti Matteo Salvini: “Per non danneggiare un’immagine di positività e di efficienza che l’Italia sta dando grazie al lavoro di tutti durante le Olimpiadi”. Il responsabile del dicastero si è impegnato «con i sindacati a invitarli a un tavolo sul rinnovo dei contratti e sul Piano nazionale degli aeroporti dopo la fine delle Paralimpiadi». I sindacati però continuano per la loro strada. La Uil ricorda che «le ragioni dell’astensione, ovvero il rinnovo del contratto, sono in piedi da 20 mesi, nessuno ci ha convocato prima». 🔗 Leggi su Firenzepost.it

