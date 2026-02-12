Confermato lo sciopero degli aerei durante le Olimpiadi la reazione di Salvini | Sindacati anti-italiani risponderemo con forza

Lo sciopero degli aerei durante le Olimpiadi di Milano-Cortina è stato confermato. Salvini ha risposto alle proteste dei sindacati, definendoli anti-italiani e promettendo di rispondere con forza. La tensione tra governo e sindacati resta alta, mentre si avvicinano le settimane dei Giochi.

È scontro fra sindacati e governo sugli scioperi in programma durante le settimane delle Olimpiadi di Milano-Cortina. I rappresentanti dei lavoratori hanno confermato le agitazioni del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi nel trasporto aereo, ignorando di fatto la richiesta del Garante di posticiparli. «Le azioni di sciopero sono state proclamate a sostegno delle vertenze per il rinnovo del Ccnl e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, ed in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze», scrivono tutti i sindacati di categoria in una lettera indirizzata al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia.🔗 Leggi su Open.online

