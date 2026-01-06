Giugliano Iovinella FdI scrive al Prefetto dopo il furto all’enoteca | Serve un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza

Francesco Iovinella, coordinatore di Fratelli d’Italia a Giugliano, ha scritto al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, chiedendo l’istituzione di un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza. La richiesta nasce in seguito al furto avvenuto nella notte di Capodanno presso l’enoteca Caveau 14. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le istituzioni per garantire maggiori controlli e prevenzione sul territorio comunale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.