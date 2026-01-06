Giugliano Iovinella FdI scrive al Prefetto dopo il furto all’enoteca | Serve un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza
Francesco Iovinella, coordinatore di Fratelli d’Italia a Giugliano, ha scritto al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, chiedendo l’istituzione di un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza. La richiesta nasce in seguito al furto avvenuto nella notte di Capodanno presso l’enoteca Caveau 14. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le istituzioni per garantire maggiori controlli e prevenzione sul territorio comunale.
Un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza nel Comune di Giugliano. È la richiesta avanzata da Francesco Iovinella, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, in una lettera indirizzata al prefetto di Napoli Michele Di Bari, dopo il furto ai danni dell’enoteca Caveau 14 avvenuto nella notte di Capodanno. Giugliano, Iovinella (FdI) scrive al Prefetto dopo il furto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Nuovo raid vandalico in un asilo a Napoli: danneggiati gli addobbi natalizi, il Prefetto convoca il tavolo sulla sicurezza
Leggi anche: Fiuggi, allarme sicurezza e furti. Il sindaco scrive al Prefetto. "Servono rinforzi urgenti, organico ormai carente"
Eletti Centrodestra Giugliano in Campania, preferenze Consiglio Comunale/ Seggi FdI, Lega, Forza Italia, Udc - Eletti Centrodestra in Consiglio Comunale di Giugliano in Campania: risultati Elezioni Comunali, seggi preferenze e nomi consiglieri FdI, Lega, FI, UDC CENTRODESTRA KO A GIUGLIANO IN CAMPANIA: I ... ilsussidiario.net
Fdi, Giugliano verso la segreteria bis Un boom di tessere per la riconferma - Domenica 23 febbraio, sala del Millenario: è il primo vero test politico per la maggioranza di centrodestra. laprovinciapavese.gelocal.it
Giugliano, questione sicurezza in città: FdI chiede intervento del Prefetto | https://shorturl.at/0ymn5 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.