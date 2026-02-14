In arresto un 21enne | chiuso il cerchio sulla rapina in un bar tabacchi

Un ragazzo di 21 anni di Galatina è stato arrestato perché ritenuto responsabile di una rapina in un bar tabacchi, un fatto avvenuto la scorsa settimana. Le forze dell’ordine sono arrivati a lui grazie alle testimonianze dei clienti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Le registrazioni hanno mostrato chiaramente il volto dell’aggressore, permettendo di raccogliere elementi decisivi. La polizia ha così potuto individuare e fermare il sospettato, che ora si trova in custodia.

L'uomo è accusato di aver rapinato, armato di coltello e con il volto coperto, il bar tabacchi "Buia" di Chiesanuova, frazione di Sannicola, nella serata del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Pur minacciato, il titolare dell'attività aveva opposto resistenza e ne era derivata una colluttazione che gli era costata una prognosi di dieci giorni. Per questo al giovane galatinese, che era riuscito a dileguarsi con un bottino di circa 800 euro, è stata contestata anche l'aggravante delle lesioni personali. Le indagini dei militari della compagnia di Gallipoli hanno consentito di chiudere il cerchio in poco più di un mese e mezzo dai fatti.