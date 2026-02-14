Saccisica il futuro è nel welfare di rete e nel commercio di prossimità

Il commercio di vicinato e il turismo sostenibile stanno guidando il rilancio economico della Saccisica, spiegano i rappresentanti di Confcommercio Padova. Durante un incontro a Piove di Sacco, hanno sottolineato come le iniziative di prossimità e le attività turistiche attente all’ambiente siano fondamentali per il futuro della zona. Un esempio concreto è il progetto di promozione dei prodotti locali che coinvolge negozi e agriturismi, puntando a rafforzare l’economia locale.

Il commercio di vicinato e un turismo sostenibile sono considerati i motori per il rilancio economico della Saccisica, secondo quanto emerso da un incontro dei rappresentanti locali di Confcommercio Padova a Piove di Sacco. L'associazione punta a essere un punto di riferimento per l'economia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Camera di Commercio: "Così investiamo nel nostro futuro" La Camera di Commercio delle Marche si impegna ancora come partner dei Campionati di Giornalismo. Agenti comunitari di salute, a Bologna nasce il nuovo welfare di prossimità contro isolamento e fragilità A Bologna è partito il progetto Agenti comunitari di salute, un'iniziativa del Comune volta a rafforzare il welfare di prossimità.