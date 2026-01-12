Agenti comunitari di salute a Bologna nasce il nuovo welfare di prossimità contro isolamento e fragilità

A Bologna è partito il progetto Agenti comunitari di salute, un’iniziativa del Comune volta a rafforzare il welfare di prossimità. L’obiettivo è offrire supporto alle persone fragili e contrastare l’isolamento sociale attraverso l’intervento di operatori locali, promuovendo una rete di assistenza più vicina e accessibile alla comunità.

A Bologna prende ufficialmente il via il progetto Agenti comunitari di salute, parte integrante del nuovo modello di welfare di prossimità promosso dal Comune di Bologna. L'intervento, finanziato con 1,4 milioni di euro di risorse europee del programma PN Metro Plus 2021-2027, si sviluppa.

