Sabotaggi sull’alta velocità | ritardi e cancellazioni di treni anche sul nodo di Milano

Sabotaggi sulla linea dell’alta velocità hanno causato ritardi e cancellazioni di treni anche nel nodo di Milano, creando confusione tra i passeggeri in stazione. La mattina di oggi, alcuni treni sono stati bloccati o hanno subito notevoli ritardi, mentre i viaggiatori si sono trovati ad attendere ore per partire o arrivare a destinazione. La situazione si è aggravata con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili degli atti vandalici. Nella stazione di Milano Centrale, molte persone hanno dovuto cambiare i loro piani all’ultimo minuto, cercando alternative per raggi

Milano, 14 febbraio 2026 – Forti disagi anche alla stazione di Milano Centrale, con ritardi e cancellazioni di treni, in seguito a nuovi sabotaggi sulla linea dell'alta velocità. Ritardi e cancellazioni. Il Frecciarossa che doveva arrivare da Roma Termini alle 13.35 ha accumulato un ritardo di 140 minuti, quello da Salerno previsto per le 13.50 ha 130 minuti di ritardo; l' Italo che doveva arrivare da Roma Termini è stato soppresso così come quello che doveva arrivare da Torino Porta Nuova alle 14:50. Se si guarda alle partenze, la situazione non è migliore con attese per i passeggeri che arrivano fino a 130 minuti e anche qui diversi treni sono stati cancellati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un nuovo atto di sabotaggio sulla linea dell’alta velocità ha causato ritardi e cancellazioni di treni anche a Milano Centrale, portando a disagi per molti pendolari e viaggiatori.

Un nuovo episodio di caos sui treni ad alta velocità si è verificato a causa di atti dolosi, provocando ritardi crescenti tra Napoli e Milano.

Nuovi sabotaggi sull’alta velocità, oltre due ore di ritardi e cancellazioni. Salvini: Staneremo i delinquenti. Caos in Molise per un cavo tranciatoSul sito di Rfi si legge che sulla Roma-Napoli la circolazione è rallentata nei pressi di Salone per accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito del danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ... ilfattoquotidiano.it

Sabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com

Due episodi verificati, un terzo in fase di accertamento. Secondo Ferrovie dello Stato, ci sono stati di nuovo sabotaggi sulle linee dell’alta velocità Napoli-Roma e Roma-Firenze, dove la circolazione è rallentata per permettere ai tecnici di ripristinare le infrastru facebook

Sabotaggi sull’Alta velocità, rallentata circolazione treni. Salvini: “Staneremo i delinquenti” x.com