Sabotaggi sull’alta velocià | ritardi e cancellazioni di treni anche sul nodo di Milano

Un nuovo atto di sabotaggio sulla linea dell’alta velocità ha causato ritardi e cancellazioni di treni anche a Milano Centrale, portando a disagi per molti pendolari e viaggiatori. La circolazione ferroviaria si è rallentata drasticamente, e alcuni treni sono stati cancellati senza preavviso. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e garantirne l’arresto.

Milano, 14 febbraio 2026 – Forti disagi anche alla stazione di Milano Centrale, con ritardi e cancellazioni di treni, in seguito a nuovi sabotaggi sulla linea dell'alta velocità. Ritardi e cancellazioni. Il Frecciarossa che doveva arrivare da Roma Termini alle 13.35 ha accumulato un ritardo di 140 minuti, quello da Salerno previsto per le 13.50 ha 130 minuti di ritardo; l' Italo che doveva arrivare da Roma Termini è stato soppresso così come quello che doveva arrivare da Torino Porta Nuova alle 14:50. Se si guarda alle partenze, la situazione non è migliore con attese per i passeggeri che arrivano fino a 130 minuti e anche qui diversi treni sono stati cancellati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sabotaggi sull'alta velocià: ritardi e cancellazioni di treni anche sul nodo di Milano