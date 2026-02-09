Gli anarchici rivendicano il sabotaggio dei treni a Bologna e Pesaro. Nella giornata di sabato, hanno fatto saltare alcune linee ferroviarie, causando disagi a centinaia di passeggeri. La polizia sta indagando sulla rivendicazione arrivata poco dopo gli atti vandalici. Nessuna autorità ha ancora commentato ufficialmente, mentre i treni restano fermi e si cercano i responsabili.

Dietro il sabotaggio delle linee ferroviarie di Bologna e Pesaro avvenuti nella giornata dello scorso sabato 7 febbraio ci sarebbero i movimenti anarchici: la rivendicazione della paternità delle incursioni che hanno paralizzato il traffico ferroviario e creato disagio a centinaia di passeggeri è arrivata nelle scorse ore tramite un comunicato esplicito sul quale stanno tuttora indagando gli inquirenti. La rivendicazione. "Pare chiaro, quando i pacchetti sicurezza diventano occasioni praticamente semestrali per stringere le reti della repressione e soffocarci qualunque dissenso, che il dissenso "pulito", esplicitamente rivendicato, portato avanti nella legalità, non possa più essere efficace", si legge nella nota, "così come inizia a non essere più ignorabile l'inefficacia delle modalità di scontro di piazza diretto portate avanti negli ultimi mesi e anni in tutto il territorio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce". Gli anarchici festeggiano i sabotaggi ai treni

Approfondimenti su Olimpiadi Sabotaggi

Questa mattina le forze dell’ordine hanno trovato un messaggio minaccioso online, rivendicato dagli anarchici.

Gli anarchici rivendicano gli attentati alle ferrovie di Bologna e Pesaro, avvenuti lo scorso sabato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Sabotaggi

Argomenti discussi: Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - Sunghoon tedoforo alle Olimpiadi: Prima di essere un idol del kpop, sono stato un atleta (Video); Olimpiadi Milano Cortina 2026: la fiaccola in Brianza, cosa c’è da sapere sul passaggio in due tappe; Torcia in mano, fuoco nel cuore. Il viaggio della fiamma olimpica nel territorio della Diocesi; La fiamma olimpica illumina il cielo di Milano e di Cortina!.

Sabotaggio ai treni, la rivendicazione degli anarchici: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce»Il messaggio è comparso sulla Rete. «Così come inizia a non essere più ignorabile l'inefficacia delle modalità di scontro di piazza, pare dunque necessario armarsi degli strumenti della decentralizzaz ... roma.corriere.it

Bologna, per gli ordigni sui binari e il sabotaggio dei treni c'è una rivendicazione anarchica: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce»Su sottobosko.noblogs il messaggio «Chi sabota è nemico dell'Italia»: le indagini sugli ordigni inesplosi, fabbricati come negli attentati in Francia ... corrieredibologna.corriere.it

OLIMPIADI : Vigili del Fuoco presenti ! #Cortina #olimpiadiinvernali #Olimpiadi facebook

Vi auguro buona serata col sacro fuoco di #Olimpia #Olimpiadi #olimpiadiinvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 #MilanoCortinaOlympic2026 x.com