Sabotaggi all’Alta velocità | forti ritardi sulla Roma-Firenze e Roma-Napoli Salvini | Atti criminali Codacons | Risarcimenti

Un atto di sabotaggio ha causato gravi ritardi sui treni dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze, così come sulla linea per Napoli. La scoperta dei danni ha portato a sospensioni e ritardi fino a due ore, lasciando molti pendolari in attesa. Matteo Salvini ha definito l’episodio un “atto criminale”, mentre il Codacons prepara richieste di risarcimento per i viaggiatori coinvolti. Alla stazione Termini di Roma, i display segnalano numerosi treni in ritardo, alcuni con più di sessanta minuti di attesa.

ROMA – Aumentano i disagi sulla rete dell'Alta Velocità. Sul tabellone della Stazione Termini di Roma sono moltissimi i treni che registrano anche ritardi superiori ad un'ora. Tutto questo per nuovi sabotaggi, oggi 14 febbraio 2026, alla circolazione ferroviaria sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze che sarebbe stata rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo rende noto Fs. La polizia ha accertato che è stato manomesso un pozzetto con cavi della linea bruciati all'altezza di via di Villa Spada, in zona Salaria a Roma. L'altro episodio si è verificato in via di Salone, alla periferia di Roma, dove si sta per effettuare un sopralluogo previa interruzione della linea ferroviaria.