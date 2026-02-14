Sabotaggi all' Alta velocità sulla Roma-Napoli e Roma-Firenze A Milano ritardi di 140 minuti Salvini | staneremo i delinquenti Foto

Un sabotaggio sulla linea Alta velocità tra Roma e Napoli ha causato disagi questa mattina, rallentando i treni e lasciando molti passeggeri in stazione. La stessa situazione si è verificata anche sulla tratta Roma-Firenze, dove i treni sono arrivati con notevoli ritardi. A Milano, alcuni convogli hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo. Il ministro Salvini ha promesso che i responsabili verranno trovati e fermati, mentre le forze dell’ordine stanno indagando su un possibile terzo episodio ancora da verificare.

Da questa mattina 14 febbraio la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere Fs. Nel dettaglio, sulla linea Av Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico, provincia di Roma, e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni: durante il controllo sono risultati bruciati. Poi, sulla linea Av Roma-Firenze, un altro atto doloso tra Tiburtina e Settebagni: ancora cavi bruciati, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sabotaggi all'Alta velocità sulla Roma-Napoli e Roma-Firenze. A Milano ritardi di 140 minuti. Salvini: staneremo i delinquenti

Sabotaggi alla linea ferroviaria ad alta velocità, che hanno causato ritardi di diverse ore tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze, sono stati confermati come atti dolosi dalla Rete Ferroviaria Italiana.

Questa mattina, atti dolosi hanno causato nuovi sabotaggi sui binari dell'Alta velocità, provocando ritardi di diverse ore sulla Roma-Napoli e sulla Roma-Firenze.

