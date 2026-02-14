Ryan Garcia sospeso WBC dopo il reintegro

Ryan Garcia è stato sospeso dal WBC dopo il suo reintegro, a causa di problemi nella procedura di controllo del peso. La commissione ha riscontrato delle irregolarità durante le verifiche, che hanno portato alla sospensione temporanea del pugile. Questa decisione riguarda anche il suo prossimo incontro, previsto tra poche settimane.

Il rientro di ryan garcia nel circuito WBC è accompagnato da una conseguenza amministrativa legata alla procedura di controllo peso, un elemento che modula l'atmosfera prima del faccia a faccia con mario barrios. Questo episodio evidenzia come le regole vengano applicate in modo rigoroso, influenzando la preparazione e la gestione di una sfida cruciale per la carriera del pugile americano. La sanzione inflitta ammonta a 5.000 dollari per la mancata consegna entro la scadenza del 7 febbraio del video di controllo peso obbligatorio previsto dalle norme. L'avvio della contabilità regolamentare ha mantenuto il focus sull'adempimento delle disposizioni, indipendentemente dall'esito reale della pesata. Ryan Garcia e la sfida del peso prima del match contro Barrios Ryan Garcia ha deciso di salire di peso e sfidare Barrios nel mondo del welterweight. Il 21 febbraio alla T-Mobile Arena di Las Vegas andrà in scena il match valido per la cintura WBC dei pesi welter tra Ryan Garcia e Mario Barrios che attualmente detiene il titolo. "King Ry" ha riservato parole sprezzanti al campione in occasione di una recente facebook