WWE | Drew McIntyre resta sospeso ma Cody Rhodes pretende il reintegro da Nick Aldis

La puntata di SmackDown del 5 dicembre è stata ricca di conseguenze legate a Survivor Series: WarGames e al centro dell’attenzione c’era proprio lo “Scottish Warrior”. Drew McIntyre ha aperto lo show arrivando con il suo pick-up. Subito dopo, il General Manager di SmackDown, Nick Aldis, gli ha ricordato che è ancora sospeso, nonostante abbia preso parte a Survivor Series: WarGames. McIntyre non era affatto soddisfatto, ma alla fine ha lasciato l’arena. Una volta salito nel suo pick-up, però, Cody Rhodes è sbucato dall’altro lato del veicolo e lo ha attaccato. Dopo alcuni colpi assestati da Cody, Drew lo ha scalciato via ed è ripartito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre resta sospeso, ma Cody Rhodes pretende il reintegro da Nick Aldis

