Rutte | garanzie per Kiev quasi complete

Il segretario generale della Nato, Jens Rutte, ha dichiarato che in Europa non ci sono pressioni per eliminare la protezione nucleare americana. La sua affermazione arriva mentre si svolge la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, dove si discute di come garantire la sicurezza dei paesi europei. Rutte ha anche aggiunto che le garanzie offerte a Kiev sono quasi complete, sottolineando l'impegno della Nato nel supporto all’Ucraina.

Ursula von der Leyen e Mark Rutte sono a Kiev per il quarto anniversario dell’invasione russa.

