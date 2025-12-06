Colloqui Usa-KievZelensky sente Rutte

19.15 "Ho parlato con Mark Rutte.Sono grato per le sue gentili parole sui nostri militari in occasione della Giornata delle Forze Armate in Ucraina", ha scritto sui social il presidente Zelensky."Ci siamo scambiati valutazioni sulla situazione diplomatica e ho informato Mark sui colloqui tra i nostri rappresentanti negli Usa e la squadra di Trump.Abbiamo concordato ulteriori contatti",ha aggiunto. Zelensky sarà nel Regno Unito lunedì. L'ultima volta è stata a Londra il 24 ottobre per riunione con i volenterosi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

