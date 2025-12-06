Colloqui Usa-KievZelensky sente Rutte
19.15 "Ho parlato con Mark Rutte.Sono grato per le sue gentili parole sui nostri militari in occasione della Giornata delle Forze Armate in Ucraina", ha scritto sui social il presidente Zelensky."Ci siamo scambiati valutazioni sulla situazione diplomatica e ho informato Mark sui colloqui tra i nostri rappresentanti negli Usa e la squadra di Trump.Abbiamo concordato ulteriori contatti",ha aggiunto. Zelensky sarà nel Regno Unito lunedì. L'ultima volta è stata a Londra il 24 ottobre per riunione con i volenterosi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Colloqui separati dei funzionari americani ad Abu Dhabi con delegati di Mosca e Kiev. Zelensky: «Pronti ad andare avanti». Gelo del Cremlino sul piano modificato. Bruxelles prende un altro schiaffo: Rubio nega il bilaterale chiesto da Kallas. @stegraziosi Vai su X
II piano di Usa e Russia per la fine della guerra in Ucraina dopo il colloquio con i generali inviati da Trump. A Kiev si parla di «provocazione per disorientare», in ogni caso, «inaccettabile» denuncia il manifesto. «Ma ciò che dicono i funzionari di Zelensky non - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, colloqui di pace Usa-Kiev, Macron: “Mosca non sembra volere la pace” - Le forze di Mosca hanno conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, nel Kharkiv, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Secondo fanpage.it