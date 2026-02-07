Rugby Sei Nazioni | Quesada Abbiamo funzionato come squadra per 80 minuti

Dopo 80 minuti di battaglia sotto la pioggia a Roma, l’Italia conquista una vittoria storica contro la Scozia. Quesada elogia la squadra, che ha funzionato come un vero gruppo fino all’ultimo secondo, impedendo agli avversari di completare una rimonta che sembrava possibile. Una partita intensa, giocata con cuore e determinazione, che resterà nella memoria dei tifosi.

Una vittoria eroica, arrivata dopo 80 minuti di battaglia vera sotto il diluvio di Roma, e conquistata con una difesa che nel finale impedisce alla Scozia di concludere una rimonta che avrebbe avuto il sapore della beffa. Gonzalo Quesada si gode il successo ma non nasconde le difficoltà di una gara durissima, esaltando soprattutto i momenti in cui l’Italia ha espresso il piano preparato: “Ogni minuto della partita dove abbiamo funzionato come squadra, che era l’obiettivo di oggi, mi è piaciuto. Il primo tempo, senza acqua, con i lanci di gioco preparati ed eseguiti come volevamo: due mete nate proprio da quelle situazioni”. 🔗 Leggi su Oasport.it

