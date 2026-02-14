L’Italia ha sfiorato una vittoria contro l’Irlanda a Dublino, ma alla fine ha perso per un errore nel finale. La squadra di casa ha colpito al momento giusto, impedendo agli azzurri di portare a casa il risultato. La partita si è giocata all’Aviva Stadium, dove gli italiani hanno dato del filo da torcere agli avversari, creando diverse occasioni per sorprendere i padroni di casa.

All’Aviva Stadium di Dublino l’Italia sfiora l’impresa, ma deve arrendersi a un’Irlanda più cinica nei momenti chiave nella seconda giornata del Sei Nazioni 2026. Gli azzurri giocano una gara coraggiosa, sostenuti da una mischia dominante e da lunghi tratti di superiorità territoriale, ma pagano a caro prezzo alcune imprecisioni e la maggiore concretezza dei padroni di casa. Dopo un primo tempo chiuso avanti, la formazione italiana subisce il ritorno irlandese nella ripresa e, nonostante il forcing finale, vede sfumare la possibilità di un risultato storico. Avvio molto equilibrato, con le due formazioni che provano subito a spingere, ma difese che reggono l’urto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, l’Italia mette paura all’Irlanda a Dublino, ma manca l’aggancio nel finale

L’Italia si presenta a Dublino con entusiasmo e ambizione, pronta ad aprire il secondo turno del Sei Nazioni 2026 nella tana dell’Irlanda.

L’Italia affronta l’Irlanda a Dublino per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026, perché vuole riscatto dopo le ultime sconfitte.

