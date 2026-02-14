Rugby Irlanda-Italia 20-13 prima sconfitta nel Sei Nazioni

L'Irlanda ha vinto contro l’Italia 20-13 a Dublino, perché la squadra italiana non è riuscita a mantenere il vantaggio nel secondo tempo. Dopo un primo tempo equilibrato, con l’Italia in vantaggio 10-5, gli irlandesi sono cresciuti e hanno segnato due mete decisive. Questa gara segna la prima vittoria dell’Irlanda contro l’Italia nel Sei Nazioni 2026. Un dettaglio interessante è che gli azzurri avevano iniziato bene, ma sono calati nella ripresa.

Roma, 14 feb. (askanews) – Non basta un grande primo tempo all'Italia a Dublino: dopo il 10-5 della prima frazione, l'Irlanda esce alla distanza nella ripresa con due mete che ribaltano il punteggio e consegnano ai padroni di casa la prima vittoria azzurra nel Sei Nazioni 2026. Non bastano agli azzurri le mete di Nicotera e Lynagh, né la precisione al piede di Paolo Garbisi. Domenica 22, la squadra di Kieran Crowley tornerà in campo a Lille contro la Francia. Nei primi minuti l'Italia resiste agli assalti dei padroni di casa, con una difesa attenta che respinge anche il tentativo di Dan Sheehan di superare un placcaggio, e un grande capolavoro di Lamaro che recupera palla ai 10 metri dalla linea di meta.