L’Italia perde contro l’Irlanda 20-13 a Dublino, perché non riesce a fermare le avanzate degli avversari nel secondo tempo. La partita si è giocata sotto una pioggia battente, che ha complicato il gioco di entrambe le squadre e portato a molte palle perse. Domenica prossima, gli azzurri affronteranno la Francia in trasferta, cercando di reagire dopo questa prima sconfitta.

L'Italrugby ko a Dublino, domenica 22 la sfida in trasferta contro la Francia. DUBLINO (IRLANDA) - Prima sconfitta per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2026. Gli azzurri del ct Quesada, reduci dal successo all'esordio all'Olimpico di Roma contro la Scozia, si arrendono all'Irlanda, vincente all'Aviva Stadium di Dublino per 20-13 nella seconda giornata del Torneo. Gli azzurri dopo 10' si ritrovano con l'uomo in meno per il giallo inflitto a Lynagh dalla scozzese Davidson, prima donna ad arbitrare un match del Sei Nazioni. Al 16' i 'Verdi' vanno in meta con Osborne e Prendergas fallisce la trasformazione (5-0). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Prima sconfitta azzurra nel Sei Nazioni 2026, l'Irlanda vince 20-13

L’Italia ha perso 20-13 contro l’Irlanda nel match di Sei Nazioni, un risultato che dimostra quanto la squadra abbia fatto passi avanti.

L'incontro tra Irlanda e Italia si è concluso con un punteggio di 20-13, a causa di alcune imprecisioni degli azzurri nel secondo tempo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Curling, prima sconfitta per l'Italia: la Germania vince all'extra end; Casa dolce casa: le emozioni di Stefania Constantini e Amos Mosaner per il debutto a Cortina · Curling; LIVE Italia-Germania 5-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta bruciante all’extra-end; Rugby, sorride il ranking nazionale: l'Italia sale al nono posto.

Mondiali di cricket, l'Italia battuta dalla Scozia nel suo match d'esordio assolutoPrima partita e prima sconfitta per l'Italia del cricket ad un Mondiale. Gli azzurri all'esordio assoluto nella rassegna iridata che si gioca tra India e Sri Lanka sono stati battuti dalla Scozia all' ... sport.quotidiano.net

Mondiale di cricket, l'Italia parte male: sconfitta dalla Scozia, perde per infortunio il capitano Wayne MadsenNello storico esordio in un campionato mondiale di cricket, gli Azzurri sconfitti dalla Scozia per 208-134. Coach Davison: «Forse abbiamo sofferto l'emozione del debutto» ... corriere.it

Curling maschile, prima sconfitta per l'Italia a trazione cembrana x.com

Curling maschile, prima sconfitta per l'Italia a trazione cembrana facebook