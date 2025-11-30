LIVE Milano-Busto Arsizio A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | derby lombardo che promette scintille
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile 2025-2026. Dopo la netta vittoria in Champions League con le greche dell’Olympiacos, la Numia sfida la sesta della classe, le ragazze del Busto Arsizio. Stefano Lavarini ha optato per una rivoluzione nella gara europea di mercoledì: riposo per Paola Egonu, Anna Danesi e Khalia Lanier. Quest’oggi il tecnico piemontese schiererà i migliori effettivi, a partire da Egonu. La campionessa della nostra nazionale sarà il fulcro offensivo delle padrone di casa, il secondo posto nella classifica dei migliori opposti della lega non è un caso. 🔗 Leggi su Oasport.it
