La sfida Conte-Mou promette scintille | sarà il loro primo confronto in Champions e la posta in palio è alta

Il primo confronto tra Antonio Conte e José Mourinho in Champions League promette emozioni e spettacolo, con la posta in palio elevata. Il Napoli, guidato da Conte, cerca di rilanciare il proprio percorso europeo e di lasciare il segno in questa prestigiosa competizione. Un match atteso che potrebbe delineare nuovi scenari per le due squadre e i loro tecnici.

Il Napoli di Antonio Conte torna sotto i riflettori d’Europa con una missione chiara: rimettere in ordine il cammino Champions. Ne parla Libero. Conte-Mou sul palcoscenico più importante: i dettagli. Ecco cosa scrive Libero: “Sistemato il campionato, con la prima posizione in classifica alla pari del Milan, Antonio Conte vuole mettere a posto anche il discorso Champions League. I sette punti collezionati nelle prime cinque giornate europee dal Napoli non lasciano tranquilli in ottica qualificazione e la trasferta di questa sera in casa del Benfica pare l’occasione giusta per cambiare il vento (calcio d’inizio alle 21, si vede su Prime Video). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La sfida Conte-Mou promette scintille: sarà il loro primo confronto in Champions e la posta in palio è alta

Alla vigilia della sfida al Manchester City, arrivano due buone notizie per Antonio Conte

Donnarumma sfida il Napoli, arriva l’annuncio in conferenza: “Conosco bene Conte e la squadra. Dirò una cosa ai miei compagni”

Donnarumma sfida il Napoli: “Conosco bene Conte e la squadra. Dirò una cosa ai miei compagni”, poi l’annuncio sul futuro in azzurro

Antonio Conte in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Benfica ?: dall’apporto dei nuovi arrivati alle parole di Mourinho. Mourinho, in conferenza stampa, aveva parlato della questione relativa agli infortuni?: "Le assenze del Vai su Facebook

Mou accende la sfida Punge Conte alla vigilia di Benfica-Napoli ? #Napoli #ChampionsLeague #DAZN Vai su X

Mou, tregua armata con Conte: «Non lamentarti degli infortuni» - Di nuovo uno contro l’altro, per l’ottava volta in carriera e dopo la finale di FA Cup del 2018. Secondo ilmessaggero.it