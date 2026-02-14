Da Monaco il messaggio di Rubio all’Europa | La vogliamo forte con Usa una cosa sola

Marco Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato da Monaco che gli Stati Uniti desiderano un’Europa più forte, sottolineando che i due paesi devono agire come un’unica entità. Rubio ha insistito sul fatto che l’alleanza tra Europa e Stati Uniti è fondamentale, aggiungendo che entrambi vogliono lavorare insieme per affrontare le sfide globali. Durante l’intervento, ha ricordato l’importanza di mantenere uniti i valori condivisi e di rafforzare la cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico.