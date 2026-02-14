Da Monaco il messaggio di Rubio all’Europa | La vogliamo forte con Usa una cosa sola
Marco Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato da Monaco che gli Stati Uniti desiderano un’Europa più forte, sottolineando che i due paesi devono agire come un’unica entità. Rubio ha insistito sul fatto che l’alleanza tra Europa e Stati Uniti è fondamentale, aggiungendo che entrambi vogliono lavorare insieme per affrontare le sfide globali. Durante l’intervento, ha ricordato l’importanza di mantenere uniti i valori condivisi e di rafforzare la cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico.
(Adnkronos) – Negli Stati Uniti ''vogliamo un'Europa forte'', perché Europa e Stati Uniti ''sono una cosa sola''. Così il Segretario di Stato americano Marco Rubio intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. ''Non vogliamo che gli alleati siano deboli perché questo rende noi più deboli'', ha aggiunto Rubio. ''Gli S tati Uniti non vogliono separarsi dall'Europa'', . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Marco Rubio, senatore degli Stati Uniti, ha aperto il vertice di Monaco con un messaggio chiaro: “Viviamo in una nuova era geopolitica, ognuno riesamini il suo ruolo”.
