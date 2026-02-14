Rubio | vogliamo Ue fortedestini legati
Il Segretario di Stato Rubio afferma che gli Stati Uniti desiderano un’Unione Europea più forte, non separarsi da essa. Durante una conferenza sulla sicurezza, Rubio ha sottolineato che i destini di Washington e Bruxelles sono strettamente collegati. Ha anche precisato che gli Stati Uniti intendono sostenere l’Europa nel rafforzarsi di fronte alle sfide attuali, come le tensioni geopolitiche e le minacce alla stabilità.
10.00 "Gli Usa non vogliono separarsi dall' Europa, ma rafforzarla"."Nostri destini sono legati" Così il Segretario di Stato Rubio a Conferenza sulla sicurezza. "Se l'Europa è debole, gli Usa saranno deboli. Vogliamo alleati forti, non incatenati alla paura della guerra. L'Europa sia più forte per difendersi e nessun avversario metta alla prova la nostra difesa collettiva. Combattemmo insieme in Afghanistan": e qui standing ovation. "Tra Usa ed Europa il legame è indistruttibile"."L'Onu non ha avuto alcun ruolo nel risolvere le guerre".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Accordo storico. Così Ue e India incrociano i destini strategici
L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta un passo importante nel rafforzare i legami commerciali e strategici tra le due entità.
