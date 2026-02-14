Rubio | vogliamo Ue fortedestini legati

Il Segretario di Stato Rubio afferma che gli Stati Uniti desiderano un’Unione Europea più forte, non separarsi da essa. Durante una conferenza sulla sicurezza, Rubio ha sottolineato che i destini di Washington e Bruxelles sono strettamente collegati. Ha anche precisato che gli Stati Uniti intendono sostenere l’Europa nel rafforzarsi di fronte alle sfide attuali, come le tensioni geopolitiche e le minacce alla stabilità.

10.00 "Gli Usa non vogliono separarsi dall' Europa, ma rafforzarla"."Nostri destini sono legati" Così il Segretario di Stato Rubio a Conferenza sulla sicurezza. "Se l'Europa è debole, gli Usa saranno deboli. Vogliamo alleati forti, non incatenati alla paura della guerra. L'Europa sia più forte per difendersi e nessun avversario metta alla prova la nostra difesa collettiva. Combattemmo insieme in Afghanistan": e qui standing ovation. "Tra Usa ed Europa il legame è indistruttibile"."L'Onu non ha avuto alcun ruolo nel risolvere le guerre".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Marco Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato da Monaco che gli Stati Uniti desiderano un’Europa più forte, sottolineando che i due paesi devono agire come un’unica entità.

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta un passo importante nel rafforzare i legami commerciali e strategici tra le due entità.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Rubio a Monaco: Vogliamo una Europa forte. L’Onu va riformata; Resa dei conti Usa-Europa, Merz: 'Ormai c'è una frattura'; Merz: l’ordine del dopoguerra non esiste più, serve Europa sovrana; Conferenza di Monaco, Merz avverte gli Usa: 'La cultura Maga non è la nostra'. Macron: 'Vogliamo un'Europa più forte'.

Rubio: Disaccordi perché gli Usa vogliono un’Europa forteSecondo giorno di lavori, occhi puntati sui discorsi del Segretario di Stato Usa e del premier britannico Keir Starmer ... lastampa.it

Conferenza di Monaco, Rubio vuole Bruxelles: Serve Ue forte, nostri destini sono legati. E sull’Onu: Va riformata, impotente di fronte a crisiIl senatore americano alla Conferenza di Monaco sottolinea l'importanza dell'alleanza transatlantica e critica l'ONU come impotente ... ilfattoquotidiano.it

#Usa – Il segretario di Stato Marco #Rubio afferma alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco: "Vogliamo un'Europa forte, perché Europa e Stati Uniti sono una cosa sola" e aggiunge che non si vuole "che gli alleati siano deboli perché questo rende noi pi x.com

La beniamina della sinistra Alexandria Ocasio-Cortez debutta davanti ai leader europei. Domani il discorso di Marco Rubio: «Viviamo in una nuova era geopolitica» facebook