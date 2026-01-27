Accordo storico Così Ue e India incrociano i destini strategici

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta un passo importante nel rafforzare i legami commerciali e strategici tra le due entità. L’ambasciatore italiano in India, Antonio Bartoli, evidenzia come questa intesa possa segnare un cambio di prospettiva per l’approccio europeo al commercio internazionale, offrendo nuove opportunità di collaborazione e crescita economica.

L’ambasciatore italiano in India, Antonio Bartoli, ha inquadrato l’accordo di libero scambio (Fta) Ue-India come un banco di prova per un diverso approccio europeo al commercio globale. Parlando in vista del vertice odierno, Bartoli aveva espresso la speranza che l’accordo fosse costruito su un’agenda “ambiziosa, reciprocamente vantaggiosa e a prova di futuro”, sottolineando che l’affidabilità, la fiducia e la complementarità sono le basi del partenariato India-Ue. Il metodo dell’Europa, ha spiegato la feluca italiana, è peer-to-peer e cooperativo: una logica vantaggiosa per tutti basata sulla persuasione e sugli interessi condivisi piuttosto che su un approccio transazionale a somma zero. 🔗 Leggi su Formiche.net

L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e l’India, dopo vent’anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due realtà.

L'incontro tra India e Unione europea rappresenta un passo importante per rafforzare le relazioni commerciali.

