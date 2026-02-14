Rubio su Ue | ‘Nessuna distanza lo scopo è renderla più forte’

Rubio ha dichiarato che non c’è distanza tra lui e l’Unione Europea, perché il suo obiettivo è rafforzarla. La sua uscita arriva in un momento in cui molti osservatori si chiedono quale ruolo possa avere nel panorama internazionale. Durante un incontro con alcuni diplomatici, ha sottolineato che lavorare insieme può portare a risultati più concreti, come la lotta comune contro le minacce alla sicurezza.

L'impressione è che Rubio non stia solo cercando di rassicurare l'Europa, ma anche di accreditarsi come una figura solida e affidabile in vista di una possibile candidatura futura alla Casa Bianca "Il legame tra Usa ed Ue viene definito come "indistruttibile", con le due sponde dell'Atlantico unite da un destino comune, rappresentando un'unica civiltà: quella occidentale". Questo è il messaggio centrale del discorso del segretario di Stato americano, Marco Rubio, pronunciato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Un intervento molto atteso che, come ammesso dal presidente della Conferenza Wolfgang Ischinger, è stato accolto dagli europei con un generale sospiro di sollievo.