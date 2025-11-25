Il Parlamento europeo vuole riformare l’Ue per renderla più forte
Strasburgo, 25 novembre 2025 – Nel documento votato oggi a Strasburgo, gli eurodeputati delineano una visione precisa sul percorso che l’Unione europea dovrebbe intraprendere, seguendo anche le indicazioni contenute nel rapporto sulla competitività redatto da Mario Draghi, ex presidente della BCE ed ex primo ministro italiano. Presentando il testo, l’eurodeputato del PD Brando Benifei (S&D) ha ricordato che “il rapporto Draghi non riguarda solo l’innovazione, la decarbonizzazione, la difesa o la deregulation”, ma che esso evidenzia la necessità di dotare l’Europa di “ un’architettura istituzionale più forte per affrontare le sue sfide esistenziali ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Per il Parlamento europeo, l’Ungheria è un “regime ibrido di autocrazia elettorale”. La valutazione è contenuta nella relazione intermedia sulle violazioni dei valori europei da parte di Budapest è stata approvata con 415 voti favorevoli, 193 contrari e 28 astens Vai su X
Arrivato a #Strasburgo per la sessione plenaria del Parlamento europeo. Questa sera, insieme al collega Valdis Dombrovskis, aggiorneremo gli eurodeputati sullo stato di avanzamento dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. Arrived in #Strasbour - facebook.com Vai su Facebook
Il Parlamento europeo vuole riformare l’Ue per renderla più forte - Con 330 voti favorevoli contro 273, ha approvato quello che il relatore Brando Benifei ha definito “un testo di grande rilevanza politica”. Lo riporta quotidiano.net
Il Parlamento Ue dà il via libera definitivo al primo Programma europeo per la difesa: cosa prevede - “Privilegia gli appalti congiunti: più gli Stati membri acquistano insieme più possono contare sui fondi dell’UE” ... Come scrive quotidiano.net
Riarmo UE, Parlamento Europeo vuole denunciare i Governi/ “Von der Leyen bypassa Eurocamera”: cosa succede - Piano di Riarmo UE, il Parlamento Europeo porta il Consiglio (e la Commissione) presso la Corte di Giustizia per aver "aggirato" le norme dei Trattati Non è basta la contro- ilsussidiario.net scrive