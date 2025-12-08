Crisi in maggioranza Forza Italia ' apre' a Trombetta ma detta le condizioni

La crisi di maggioranza a Marcianise mette a rischio il futuro amministrativo della città. Forza Italia si apre alla possibile collaborazione con Trombetta, ma stabilisce condizioni precise. La situazione rimane incerta, e l'esito dipenderà dalla capacità del sindaco di superare le difficoltà o dall'intervento di un commissario prefettizio.

