Crisi in maggioranza Forza Italia ' apre' a Trombetta ma detta le condizioni
La crisi di maggioranza a Marcianise mette a rischio il futuro amministrativo della città. Forza Italia si apre alla possibile collaborazione con Trombetta, ma stabilisce condizioni precise. La situazione rimane incerta, e l'esito dipenderà dalla capacità del sindaco di superare le difficoltà o dall'intervento di un commissario prefettizio.
La crisi di maggioranza a Marcianise dovrà definire il futuro amministrativo della città e se il sindaco Antonio Trombetta riuscirà a portare fuori dalla tempesta la sua nave oppure dovrà abbandonare la poltrona al commissario prefettizio.Il primo cittadino ha provveduto ad azzerare la giunta e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
