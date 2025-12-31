Rinnovo Vlahovic Juve tutto rinviato a fine stagione | non è ancora detta l’ultima parola ma… Le condizioni per un prolungamento

Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è stato posticipato a fine stagione. Attualmente, non ci sono trattative in corso e il contratto scadrà nel 2026. La questione principale riguarda l’ingaggio, che si aggira intorno ai 12 milioni di euro, e il possibile rischio di una partenza gratuita al termine del contratto. La situazione rimane in evoluzione, con ancora possibilità di sviluppi futuri.

Rinnovo Vlahovic Juve, nessuna trattativa in corso: si va verso la scadenza 2026 con l'incognita dell'ingaggio da 12 milioni e il rischio addio gratis. La questione legata al futuro del numero 9 bianconero si fa sempre più delicata e le ultime notizie che filtrano dagli ambienti di mercato non lasciano presagire soluzioni immediate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la situazione relativa al rinnovo Vlahovic Juve è attualmente in una fase di stallo totale. Non ci sono trattative in corso tra la dirigenza della Continassa e l'agente del calciatore serbo, Darko Risti?, per prolungare l'attuale accordo.

