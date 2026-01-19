Rubato pulmino per ragazzi con disabilità a Palermo | Gesto che priva di un bene prezioso chi è più fragile

A Palermo, il pulmino di Lab 360, centro dedicato a bambini e ragazzi con disabilità, è stato rubato. Questo veicolo rappresenta un supporto fondamentale per le attività e la mobilità delle persone più fragili, e il suo furto rappresenta un grave impedimento per il servizio offerto. La comunità si unisce nel chiedere attenzione e soluzioni per ripristinare questa risorsa essenziale.

Rubato a Palermo il pulmino di Lab 360, centro multifunzionale che svolge attività per bimbi e ragazzi con disabilità. La presidente Antonella Radicelli: "Non solo un danno economico, ma una grave perdita di autonomia, inclusione e opportunità".

Rubato il pulmino per i ragazzi con disabilità di Lab 360 a Palermo. La presidente: "È una ferita alla speranza"

