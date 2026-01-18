Borgolavezzaro l' Associazione Volontari chiama a raccolta la comunità | Abbiamo bisogno di un nuovo pulmino

L’Associazione Volontari Borgolavezzaro, operativa dal 1996, chiede il supporto della comunità per l’acquisto di un nuovo pulmino. Il servizio di trasporto gratuito verso strutture sanitarie, essenziale per molte persone in difficoltà, rappresenta un impegno importante sul territorio. Con questa iniziativa, l’associazione intende continuare a offrire assistenza e garantire accesso alle cure a chi ne ha bisogno.

Ancona Women e Curva Nord in campo: prosegue la raccolta fondi da utilizzare per l'acquisto di un nuovo pulmino

Ancona Women e Curva Nord continuano la raccolta fondi per l'acquisto di un nuovo pulmino. L’iniziativa, nata per sostenere le esigenze delle squadre locali, ha riscosso un buon riscontro tra i sostenitori e la comunità. La collaborazione tra le parti rappresenta un passo importante per migliorare le attività sportive e agevolare gli spostamenti delle squadre, contribuendo allo sviluppo del calcio cittadino.

