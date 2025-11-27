Milano girasole strappato dal campetto dove morì un 15enne | indignazione sui social
Un semplice fiore, lasciato in memoria di un figlio, è diventato il centro di un'ondata di sdegno e indignazione. A Milano, in un campetto da basket di via Dezza, una madre che nel 2017 ha perso il figlio Alessandro Meszley, morto a soli 15 anni per un malore improvviso, depone spesso un girasole nel luogo in cui il ragazzo si è spento. Da qualche tempo, però, qualcuno ha iniziato a strapparli, provocando dolore e rabbia. Il biglietto commovente e la risposta offensiva. Per proteggere l'ultimo fiore lasciato, la madre ha aggiunto un biglietto toccante: "Non strapparmi.
