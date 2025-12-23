ABBONATI A DAYITALIANEWS La vicenda accaduta in Inghilterra alla vigilia di Natale. Una storia che unisce un gesto criminale a un finale inaspettato arriva dall’Inghilterra. A Braunstone Town, cittadina nel distretto di Blaby, alcuni ladri hanno sottratto un’auto parcheggiata davanti a un’abitazione. Solo in un secondo momento si sono resi conto che nel bagagliaio si trovava una carrozzina indispensabile a una bambina disabile. Il furto dell’auto e della sedia a rotelle. Secondo quanto ricostruito dalla BBC, l’auto apparteneva alla famiglia di Emily Riley-Dolan, una bambina di sei anni affetta da disabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rubano un’auto con una carrozzina per una bimba disabile e poi la restituiscono

