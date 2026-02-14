Rovigo in lutto per la morte di gatto Rossini | Se ne è andato a San Valentino resterà nei nostri cuori

A Rovigo, un gatto chiamato Rossini è morto il giorno di San Valentino, lasciando tristezza tra i residenti. La sua scomparsa ha colpito molte persone che lo conoscevano e lo avevano adottato come animale domestico. Rossini era famoso tra i vicini, che spesso lo vedevano passeggiare per le strade del quartiere. La sua perdita ha portato dolore tra chi gli aveva fatto compagnia per anni.

Rovigo, 14 febbraio 2026 – Oggi, 14 febbraio, anno del Signore 2026, è morto Gatto Rossini, una città in lutto. La mascotte di Rovigo è stata travolta poco prima delle 8 di stamane all'angolo della Farmacia Tre Mori, in via Celio. Il micio è stato investito e ucciso da un'auto. A darne l'allarme lo stesso investitore che ha subito chiamato i vigili urbani. Sul web una pioggia di messaggi di cordoglio per quel gatto che tutti amavano. "La mascotte di Rovigo è morta nel giorno di San Valentino, dispiacere enorme per la perdita di questo affettuosissimo gatto arancione sempre presente nella vita mondana e istituzionale cittadina.