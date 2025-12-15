Raffaella Fico ha annunciato di aver perso il bambino al quinto mese di gravidanza, poche settimane dopo aver condiviso pubblicamente la notizia. La notizia ha suscitato grande commozione, lasciando un vuoto nei cuori di chi la segue. Un momento difficile che segna profondamente la vita dell'ex gieffina e della sua famiglia.

© Ilfattoquotidiano.it - Raffaella Fico perde il bambino al quinto mese di gravidanza: “Ci ha lasciati troppo presto, resterà per sempre nei nostri cuori”

Raffaella Fico ha perso il bambino che portava in grembo al quinto mese di gravidanza. La notizia arriva a distanza di poche settimane dall’annuncio pubblico della gravidanza, dato dall’ex gieffina nello studio di Verissimo. Nelle ultime ore, con un aggiornamento sui social, Fico ha informato i fan della grave perdita, senza entrare nei dettagli. A rendere pubblica la notizia è stato anche il compagno, il calciatore Armando Izzo, che ha diffuso un messaggio sui social per chiarire la situazione ed evitare speculazioni. “Prima che si creino false ricostruzioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che a bbiamo avuto una grave perdita: purtroppo il nostro bambino di cinque mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori ”, ha scritto. Ilfattoquotidiano.it

Vede il lato B di Raffaella Fico mentre fa pesi e... perde il controllo: l'impensabile...

Lutto per Raffaella Fico e Armando Izzo: la coppia perde il bambino al quinto mese di gravidanza - Un momento di immenso dolore ha colpito la coppia formata dalla showgirl Raffaella Fico e dal calciatore Armando Izzo. vocedinapoli.it