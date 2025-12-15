Raffaella Fico e Armando Izzo | Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto resterà per sempre nei nostri cuori

Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano un momento di grande dolore dopo la perdita del loro bambino di cinque mesi. Pochi giorni dopo aver annunciato la gravidanza, il difensore del Monza ha condiviso un messaggio su Instagram, esprimendo il dolore e la tristezza per questa perdita improvvisa.

Dramma Raffaella Fico e Armando Izzo: "Il nostro bambino ci ha lasciati troppo presto" - "Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo p ...

