Rottamazione quinquies? come mettersi in regola? Chi può aderire e cosa rientra nel calcolo Risparmi fino al 35-40%

La Rottamazione Quinquies rappresenta una nuova opportunità per mettersi in regola con il Fisco. Chi può aderire, quali debiti sono inclusi e come calcolare il risparmio, fino al 35-40%, sono aspetti fondamentali da conoscere. Dopo la Rottamazione Quater, questa sanatoria permette di regolarizzare posizioni ancora pendenti, offrendo una chance in più a contribuenti e imprese per definire le proprie pendenze fiscali con condizioni vantaggiose.

La sanatoria delle cartelle non è finita. Dopo la “rottamazione-quater”, ecco la nuova finestra della Rottamazione quinquies: un’ulteriore occasione per chi non è riuscito a rispettare le precedenti scadenze o non ha ancora aderito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le istruzioni aggiornate, dando il via a quella che di fatto rappresenta l’ultima chiamata per regolarizzare la propria posizione con lo Stato, senza sanzioni e interessi di mora. Ma attenzione: i margini sono stretti e serve muoversi subito per non perdere il beneficio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

